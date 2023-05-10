В Кремле объяснили продолжительность СВО вмешательством Запада

В рамках спецоперации предстоит еще много работы. Об этом в интервью телеканалу ATV заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля отметил, что в момент начала спецоперации было трудно представить, что США и их союзники по НАТО «сначала косвенно, а потом напрямую вмешаются в конфликт».

Песков напомнил о поставках западных вооружений Украине.

«Каждый раз идет речь по повышении уровня и тактико-технических характеристик этих вооружений», - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Песков ранее назвал «чудовищной ложью» заявления о том, что Россия начала спецоперацию без причин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗападУкраинаСпецоперацияДмитрий Песков

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