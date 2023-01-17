В Кремле не стали комментировать заявления Киева о сроках освобождения Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о сроках освобождения Донбасса, прозвучавшие в Киеве.

Представители украинской разведки утверждали, что начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову якобы поручили освободить этот регион до марта 2023 года.

Западные эксперты увидели в назначении Герасимова «предвестника серьезных наступлений»

Песков отметил, что «не имеет ни малейшего желания» комментировать эту информацию.

11 января министр обороны Сергей Шойгу произвёл новые назначения руководства СВО. Генерал армии Валерий Герасимов стал командующим Объединённой группировкой войск.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбассДмитрий Песков
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