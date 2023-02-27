В конгрессе США не исключили поставки F-16 Украине

По его словам, «при достаточном давлении Конгресса с обеих сторон», Киев может получить то, что ему требуется для победы. Конгрессмен отметил, что считает обоснованными поставки F-16 и ракетных комплексов ATACMS.

Ранее пять из 435 членов палаты представителей конгресса США обратились к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой передать Украине истребители F-16.

