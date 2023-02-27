В конгрессе США не исключили поставки F-16 Украине
Вопрос о поставках Киеву истребителей F-16 не снят с повестки, сообщил ABC News глава комитета палаты представителей американского Конгресса по международным делам Майкл Маккол.
По его словам, «при достаточном давлении Конгресса с обеих сторон», Киев может получить то, что ему требуется для победы. Конгрессмен отметил, что считает обоснованными поставки F-16 и ракетных комплексов ATACMS.
Ранее пять из 435 членов палаты представителей конгресса США обратились к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой передать Украине истребители F-16.
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