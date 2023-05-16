В Киеве заявили об «исключительной» атаке на город
Киев в ночь на вторник подвергся «исключительной по плотности» атаке. Об этом заявил глава военной администрации города Сергей Попко.
Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, отмечает телеканал «360». В украинской столице прогремели взрывы, пишет Газета.ру.
По словам Попко, атака на Киев была «комплексной» — с разных направлений и различными средствами.
«Она [атака] была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени», — цитирует чиновника Telegram-канал городской военной администрации.
По данным властей, большинство целей уничтожили в небе над Киевом. Обломки снарядов упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru