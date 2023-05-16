В Киеве заявили об «исключительной» атаке на город

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, отмечает телеканал «360». В украинской столице прогремели взрывы, пишет Газета.ру.

По словам Попко, атака на Киев была «комплексной» — с разных направлений и различными средствами.

«Она [атака] была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени», — цитирует чиновника Telegram-канал городской военной администрации.

По данным властей, большинство целей уничтожили в небе над Киевом. Обломки снарядов упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах.

