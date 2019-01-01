В Киеве заявили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

По мнению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, железнодорожное сообщение между Украиной и Россией сокращается. Власти не собираются его поддерживать. Об этом чиновник заявил в интервью Liga.net.

Омелян признал , что спрос на поездки в Россию в поездах есть, но отметил уменьшение объемов пассажирских перевозок. Он также заявил, что запрет на железнодорожное сообщение не будет введен.

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России. Поэтому сокращение количества поездов в Россию было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла», — рассказал Омелян.

Напоминаем, что с 2015 года по инициативе украинской стороны прекращено авиасообщение с Россией.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, зачем Украине закрытие пассажирского сообщения и на кого в первую очередь это направлено.

