В Киеве заявили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
По мнению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, железнодорожное сообщение между Украиной и Россией сокращается. Власти не собираются его поддерживать. Об этом чиновник заявил в интервью Liga.net.
Омелян признал , что спрос на поездки в Россию в поездах есть, но отметил уменьшение объемов пассажирских перевозок. Он также заявил, что запрет на железнодорожное сообщение не будет введен.
«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России. Поэтому сокращение количества поездов в Россию было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла», — рассказал Омелян.
Напоминаем, что с 2015 года по инициативе украинской стороны прекращено авиасообщение с Россией.
Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, зачем Украине закрытие пассажирского сообщения и на кого в первую очередь это направлено.
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