В Киеве заявили о потере миллиона гектаров сельхозземель

Украина потеряла более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия страны Виталия Головня. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, в ближайшие 3-5 лет Украина не сможет использовать более миллиона гектаров сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Ежегодно на этих территориях выращивали около двух миллионов тонн продукции, сказал Головня.

«В денежном выражении это полтора миллиарда долларов ежегодно», - уточнил он.

Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Водой затопило десятки населенных пунктов. Из Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек.

Обозреватель газеты Telegraph Джеймс Уолтон предупредил о росте цен на продукты из-за подрыва ГЭС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоГЭСУкраина

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