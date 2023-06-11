В Киеве заявили о потере миллиона гектаров сельхозземель

По его словам, в ближайшие 3-5 лет Украина не сможет использовать более миллиона гектаров сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Ежегодно на этих территориях выращивали около двух миллионов тонн продукции, сказал Головня.

«В денежном выражении это полтора миллиарда долларов ежегодно», - уточнил он.

Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Водой затопило десятки населенных пунктов. Из Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек.

Обозреватель газеты Telegraph Джеймс Уолтон предупредил о росте цен на продукты из-за подрыва ГЭС, передает «Радиоточка НСН».

