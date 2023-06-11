В Киеве заявили о потере миллиона гектаров сельхозземель
Украина потеряла более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия страны Виталия Головня. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в ближайшие 3-5 лет Украина не сможет использовать более миллиона гектаров сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Ежегодно на этих территориях выращивали около двух миллионов тонн продукции, сказал Головня.
«В денежном выражении это полтора миллиарда долларов ежегодно», - уточнил он.
Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Водой затопило десятки населенных пунктов. Из Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек.
Обозреватель газеты Telegraph Джеймс Уолтон предупредил о росте цен на продукты из-за подрыва ГЭС, передает «Радиоточка НСН».
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