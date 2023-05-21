В Киеве заявили, что Зеленский не признавал потерю Артемовска
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не признавал потерю Артемовска (Бахмут). Об этом представитель главы государства написал в своих социальных сетях.
По словам Никифорова, Зеленский ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, взяли ли российские силы Артемовск.
«Вопрос репортера: «Россияне заявили, что взяли Бахмут». Ответ президента: «Думаю, нет», - написал пресс-секретарь.
СМИ ранее сообщили, что Зеленский в ходе саммита «Большой семерки» признал потерю Артемовска.
О полном освобождении города 20 мая объявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что группа создаст рубежи обороны и передаст Артемовск военным, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден выступил за гарантирующее суверенитет Украины решение конфликта
- Сожжение Корана в Волгограде связали с работой спецслужб США
- В Киеве заявили, что Зеленский не признавал потерю Артемовска
- Появились подробности обстрела ВСУ Донецка
- В СМИ назвали предварительную причину смерти замглавы Минобрнауки
- США окажут военную помощь Украине в объеме $375 миллионов
- Georgian Airways: Президент Грузии Саломе Зурабишвили – персона нон-грата
- Губернатор Вячеслав Гладков решил публиковать сводку обстрелов Белгородской области
- Володин: Совет Думы обсудит ответные меры на антироссийскую политику Польши
- Скоропостижно скончался замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru