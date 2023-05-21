В Киеве заявили, что Зеленский не признавал потерю Артемовска

По словам Никифорова, Зеленский ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, взяли ли российские силы Артемовск.

«Вопрос репортера: «Россияне заявили, что взяли Бахмут». Ответ президента: «Думаю, нет», - написал пресс-секретарь.

СМИ ранее сообщили, что Зеленский в ходе саммита «Большой семерки» признал потерю Артемовска.

О полном освобождении города 20 мая объявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что группа создаст рубежи обороны и передаст Артемовск военным, сообщает «Радиоточка НСН».

