В Киеве зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

В Голосеевском районе Киева произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС), говорится в заявлении на сайте горсовета украинской столицы.

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Отмечается, что вспышка произошла на территории лесопаркового хозяйства «Конча-Заспа». В радиусе 10 километров от очага заражения ввели карантин.

На время действия ограничительных мер запрещена торговля живыми свиньями и мясом. Карантин могут снять в течение 40 суток.

Три новые вспышки АЧС 15 сентября выявили в Краснодарском крае. В столовой станицы Еремизино-Борисовская обнаружили свыше 50 килограммов зараженной свинины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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