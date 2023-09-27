В Киеве зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
В Голосеевском районе Киева произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС), говорится в заявлении на сайте горсовета украинской столицы.
Отмечается, что вспышка произошла на территории лесопаркового хозяйства «Конча-Заспа». В радиусе 10 километров от очага заражения ввели карантин.
На время действия ограничительных мер запрещена торговля живыми свиньями и мясом. Карантин могут снять в течение 40 суток.
Три новые вспышки АЧС 15 сентября выявили в Краснодарском крае. В столовой станицы Еремизино-Борисовская обнаружили свыше 50 килограммов зараженной свинины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru