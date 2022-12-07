В Киеве ввели экстренные отключения света после ракетной атаки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в понедельник о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных ударов. По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, ситуацию в энергосистеме планируется восстановить в течение двух дней.

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, если обстрелы продолжатся. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps.







