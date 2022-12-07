В Киеве ввели экстренные отключения света после ракетной атаки
В Киеве ввели экстренные отключения света после атаки со стороны российских военных. Об этом сообщила украинская энергокомпания ДТЭК «Киевские электросети».
На сайте компании уточнили, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Ранее сегодня после российских ударов были введены экстренные отключения света в Днепропетровской области.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в понедельник о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных ударов. По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, ситуацию в энергосистеме планируется восстановить в течение двух дней.
Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, если обстрелы продолжатся. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps.
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