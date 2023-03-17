В Киеве сократят комендантский час

С 26 марта в Киеве будет сокращен комендантский час, сообщил глава военной администрации города Сергей Попко. Его слова передает РИА Новости.

Он будет длиться с полуночи до пяти утра, заявил Попко.

Власти города также планируют увеличить длительность работы общественного транспорта украинской столицы.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил, что в январе руководство Киева планировало эвакуировать жителей украинской столицы из-за энергетического коллапса.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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