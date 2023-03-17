В Киеве сократят комендантский час
17 марта 202314:24
С 26 марта в Киеве будет сокращен комендантский час, сообщил глава военной администрации города Сергей Попко. Его слова передает РИА Новости.
Он будет длиться с полуночи до пяти утра, заявил Попко.
Власти города также планируют увеличить длительность работы общественного транспорта украинской столицы.
Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил, что в январе руководство Киева планировало эвакуировать жителей украинской столицы из-за энергетического коллапса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru