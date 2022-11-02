В Киеве появятся пункты обогрева на случай полного отсутствия тепла

Киевские власти готовы развернуть около 1 тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла, сообщил в Telegram глава города Виталий Кличко.

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По его словам, это может произойти из-за атак на объекты критической инфраструктуры. В случае полного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения «более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим», заявил мэр.

Ранее гражданам Украины, которые проживают в городах, рекомендовали переселиться в села, где есть дома, оборудованные печкой, чтобы переждать зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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