В Киеве появятся пункты обогрева на случай полного отсутствия тепла

По его словам, это может произойти из-за атак на объекты критической инфраструктуры. В случае полного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения «более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим», заявил мэр.

Ранее гражданам Украины, которые проживают в городах, рекомендовали переселиться в села, где есть дома, оборудованные печкой, чтобы переждать зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

