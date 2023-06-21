В Киеве подтвердили удар ВС РФ по штаб-квартире украинской разведки

«Главное, что нужно знать: атаки были», - сказал он.

Юсов заверил, что ведомство работает в штатном режиме. Подробностей атаки представитель разведки не озвучил.

Ранее сообщалось, что в ходе российской атаки погиб или был ранен глава ГУР Кирилл Буданов. 20 июня он вышел в эфир украинского телевидения, передает «Радиоточка НСН».

