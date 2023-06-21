В Киеве подтвердили удар ВС РФ по штаб-квартире украинской разведки
21 июня 202322:09
Российская армия нанесла удар по штаб-квартире Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, признал представитель ведомства Андрей Юсов в эфире всеукраинского марафона. Об этом пишет ТАСС.
«Главное, что нужно знать: атаки были», - сказал он.
Юсов заверил, что ведомство работает в штатном режиме. Подробностей атаки представитель разведки не озвучил.
Ранее сообщалось, что в ходе российской атаки погиб или был ранен глава ГУР Кирилл Буданов. 20 июня он вышел в эфир украинского телевидения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru