В Киеве подтвердили удар ВС РФ по штаб-квартире украинской разведки

Российская армия нанесла удар по штаб-квартире Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, признал представитель ведомства Андрей Юсов в эфире всеукраинского марафона. Об этом пишет ТАСС.

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«Главное, что нужно знать: атаки были», - сказал он.

Юсов заверил, что ведомство работает в штатном режиме. Подробностей атаки представитель разведки не озвучил.

Ранее сообщалось, что в ходе российской атаки погиб или был ранен глава ГУР Кирилл Буданов. 20 июня он вышел в эфир украинского телевидения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияРазведкаУкраина

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