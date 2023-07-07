В Киеве объявили запись населения на подготовку к «национальному сопротивлению»

Запись жителей на подготовку к «национальному сопротивлению» объявили в Киеве, говорится на сайте городской мэрии.

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Из сообщения следует, что украинцев будут обучать обращаться с взрывоопасными предметами и огнестрельным оружием.

Также населению расскажут, как себя вести в условиях радиационного и химического загрязнения.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия наращивает силы в тылу на Купянском и Краснолиманском направлениях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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