В Киеве объявили запись населения на подготовку к «национальному сопротивлению»
7 июля 202315:21
Запись жителей на подготовку к «национальному сопротивлению» объявили в Киеве, говорится на сайте городской мэрии.
Из сообщения следует, что украинцев будут обучать обращаться с взрывоопасными предметами и огнестрельным оружием.
Также населению расскажут, как себя вести в условиях радиационного и химического загрязнения.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия наращивает силы в тылу на Купянском и Краснолиманском направлениях, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru