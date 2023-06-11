В Киеве объяснили исчезновение главы ГУР Буданова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал отсутствие новостей о главе ведомства Юрии Буданове. Об этом пишет «Военное обозрение».

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Юсов заявил, что Буданов находится на задании. Чем конкретно занимается сейчас руководитель ГУР представитель разведки не уточнил.

По словам Юсова, глава ведомства «личным примером показывает бойцам и командирам варианты планирования и реализации задач».

Ранее сообщалось, что на Буданова совершили более десяти покушений.

В украинских СМИ 5 июня появилась информация о смерти Буданова. По некоторым данным, он мог погибнуть в результате ракетного удара, передает «Радиоточка НСН».

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