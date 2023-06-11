В Киеве объяснили исчезновение главы ГУР Буданова

Юсов заявил, что Буданов находится на задании. Чем конкретно занимается сейчас руководитель ГУР представитель разведки не уточнил.

По словам Юсова, глава ведомства «личным примером показывает бойцам и командирам варианты планирования и реализации задач».

Ранее сообщалось, что на Буданова совершили более десяти покушений.

В украинских СМИ 5 июня появилась информация о смерти Буданова. По некоторым данным, он мог погибнуть в результате ракетного удара, передает «Радиоточка НСН».

