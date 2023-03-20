В Киеве не зафиксировали ударных формирований со стороны Белоруссии

По его словам, белорусские подразделения, которые находятся у границы с Украиной, могут осуществлять «только оборонительные операции у собственной границы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время не видит поводов для «втягивания республики в войну». По его словам, достаточной для этого концентрации войск не замечено «ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины», сообщает НСН.

