В Киеве не зафиксировали ударных формирований со стороны Белоруссии
У подразделений Белоруссии у границ с Украиной ударный потенциал отсутствует. Такое заявление сделал командующий объединенными силами Украины Сергей Наев в интервью изданию «РБК-Украина».
По его словам, белорусские подразделения, которые находятся у границы с Украиной, могут осуществлять «только оборонительные операции у собственной границы».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время не видит поводов для «втягивания республики в войну». По его словам, достаточной для этого концентрации войск не замечено «ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины», сообщает НСН.
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