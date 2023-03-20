В Киеве не зафиксировали ударных формирований со стороны Белоруссии

У подразделений Белоруссии у границ с Украиной ударный потенциал отсутствует. Такое заявление сделал командующий объединенными силами Украины Сергей Наев в интервью изданию «РБК-Украина».

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По его словам, белорусские подразделения, которые находятся у границы с Украиной, могут осуществлять «только оборонительные операции у собственной границы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время не видит поводов для «втягивания республики в войну». По его словам, достаточной для этого концентрации войск не замечено «ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины», сообщает НСН.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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