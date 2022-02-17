В Киеве не исключили подготовки провокаций против российской дипмиссии
Правоохранительные органы Украины не исключают провокаций в отношении находящихся на территории страны дипломатических учреждений России 20 февраля в день памяти героев «Небесной сотни». Об этом заявил замглавы Национальной полиции Александр Фацевич на брифинге.
«Мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором», - сказал Фацевич.
По его словам, будет осуществляться режим усиленного патрулирования.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Украину используют страны НАТО, однако осознание этого не дает надежды на улучшение отношений с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- Польша заявила о планах построить стену на границе с Россией
- Россия выслала заместителя посла США
- Россиянка Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков
- В Пентагоне и НАТО обвиняют Россию в наращивание сил у границ Украины
- Вильфанд рассказал, чем опасен циклон «Иления»
- Россиянам напомнили о предстоящей четырёхдневной рабочей неделе
- Минобороны: Воинские части вернутся в свои гарнизоны
- В России предложили запретить оскорблять действующего президента
- Лукашенко назвал повод для размещения в Белоруссии «сверхъядерного» оружия
- Telegram-канал российских комиков набрал более 1 миллиона подписчиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru