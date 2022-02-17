В Киеве не исключили подготовки провокаций против российской дипмиссии

Правоохранительные органы Украины не исключают провокаций в отношении находящихся на территории страны дипломатических учреждений России 20 февраля в день памяти героев «Небесной сотни». Об этом заявил замглавы Национальной полиции Александр Фацевич на брифинге.

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«Мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором», - сказал Фацевич.

По его словам, будет осуществляться режим усиленного патрулирования.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Украину используют страны НАТО, однако осознание этого не дает надежды на улучшение отношений с Россией.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:ПровокацииУкраина
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