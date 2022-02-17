В Киеве не исключили подготовки провокаций против российской дипмиссии

«Мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором», - сказал Фацевич.

По его словам, будет осуществляться режим усиленного патрулирования.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Украину используют страны НАТО, однако осознание этого не дает надежды на улучшение отношений с Россией.

