В Киеве насторожились «сменой тона» России по делу украинских моряков

Замглавы МИД Украины Елена Зеркель написала на своей странице в Facebook о том, как во вторник, 23 апреля прошел «обмен мнениями с Россией» по делу украинских моряков.

«Поразило кардинальное изменение тона разговора: переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии», — цитирует замминистра «Свободная пресса».

При этом замглавы украинского МИД предположила, что такая смена тона может быть «изменением российской тактики» или стремлением «затянуть процесс консультаций», передает RT.

Как напоминает Ura.ru, украинские моряки были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года, когда три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ в районе Керченского пролива. Под арестом оказались 24 моряка.

