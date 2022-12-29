В Киеве и области прозвучало несколько взрывов
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице утром в четверг прогремело несколько взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Кличко предупредил жителей, что возможны перебои со светом и водой.
Воздушная тревога была объявлена сегодня снова по всей Украине. Советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что по территории страны запущено более 100 ракет. Основной целью атаки, как он утверждает, станет Киев.
Накануне по всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Удары наносились в том числе по Харькову. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что из-за воздушной тревоги было перенесено время начала обращения президента Владимира Зеленского к Верховной раде.
Россия начала наносить массированные удары по Украине с 10 октября, после подрыва грузовика на Крымском мосту. 27 декабря МВД Украины сообщило о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры.
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