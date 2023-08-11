В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

Так, мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в украинской столице. По его словам, на территории одной из детских больниц упали обломки ракеты.

В свою очередь, Telegram-канал «Политика страны» сообщил о взрывах в Хмельницкой области. По данным властей, в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Кроме того, мощные хлопки прозвучали в Виннице, пишет RT.

Накануне в Ровненской области Украины загорелась нефтебаза, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

