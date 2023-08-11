В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, в ряде регионов страны прогремели взрывы.
Так, мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в украинской столице. По его словам, на территории одной из детских больниц упали обломки ракеты.
В свою очередь, Telegram-канал «Политика страны» сообщил о взрывах в Хмельницкой области. По данным властей, в регионе сработала система противовоздушной обороны.
Кроме того, мощные хлопки прозвучали в Виннице, пишет RT.
Накануне в Ровненской области Украины загорелась нефтебаза, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин сообщил, что ПВО сбила беспилотник в районе Карамышевской набережной
- Евро взлетел выше 108 рублей впервые с марта 2022 года
- Аэропорт «Внуково» возобновил работу
- ТАСС: Над Калугой закрыли воздушное пространство
- Очевидцы сообщили о взрыве у Карамышевской набережной в Москве
- VK перерегистрируется в российский офшор в Калининградской области
- В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
- СМИ сообщили о закрытии неба во «Внуково» из-за беспилотника
- Марочко заявил об активизации СБУ на купянском направлении
- В Калуге загорелась электроподстанция
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru