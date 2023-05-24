В Киеве анонсировали скорое начало обучения украинских летчиков на F-16

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обучение летчиков ВСУ на истребителях F-16 начнется «очень скоро», пишет РИА Новости.

Пентагон: поставки F-16 не связаны с предстоящим наступлением ВСУ

Ермак уточнил, что речь идет о днях. В крайнем случае обучение начнется через неделю, отметил он.

По его словам, истребители Украине предоставят страны, которые выразили такую готовность. Глава офиса считает, что позже к «истребительной» коалиции присоединятся США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отправку на Украину F-16 новым витком эскалации конфликта. Она отметила, что Запад не просчитал последствия предоставления Киеву вооружений, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:ВСУИстребителиУкраина

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