В Киеве анонсировали скорое начало обучения украинских летчиков на F-16
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обучение летчиков ВСУ на истребителях F-16 начнется «очень скоро», пишет РИА Новости.
Ермак уточнил, что речь идет о днях. В крайнем случае обучение начнется через неделю, отметил он.
По его словам, истребители Украине предоставят страны, которые выразили такую готовность. Глава офиса считает, что позже к «истребительной» коалиции присоединятся США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отправку на Украину F-16 новым витком эскалации конфликта. Она отметила, что Запад не просчитал последствия предоставления Киеву вооружений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru