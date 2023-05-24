В Киеве анонсировали скорое начало обучения украинских летчиков на F-16

Ермак уточнил, что речь идет о днях. В крайнем случае обучение начнется через неделю, отметил он.

По его словам, истребители Украине предоставят страны, которые выразили такую готовность. Глава офиса считает, что позже к «истребительной» коалиции присоединятся США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отправку на Украину F-16 новым витком эскалации конфликта. Она отметила, что Запад не просчитал последствия предоставления Киеву вооружений, передает «Радиоточка НСН».

