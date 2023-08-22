По его словам, на военном уровне это немыслимо. Как считает эксперт, конфликт вокруг бывшей советской республики должен быть остановлен, при этом в последние месяцы культивируется риторика «мы победим», подпитывая общественное мнение ожиданием победы, которая невозможна в полевых условиях.

Бертолини указал, что на самом деле в руководстве многих стран Запада растет скептицизм относительно реальных возможностей Киева. Конфликт необходимо завершить проведением мирных переговоров.

Как стало известно ранее, Украина лишится значительных территорий. Это произойдет, если в бывшей советской республике продолжатся боевые действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

