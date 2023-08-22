В Италии признали невозможность победы Украины в конфликте
Победа Украины просто невозможна, сообщил Libero Quotidiano отставной итальянский генерал Марко Бертолини.
По его словам, на военном уровне это немыслимо. Как считает эксперт, конфликт вокруг бывшей советской республики должен быть остановлен, при этом в последние месяцы культивируется риторика «мы победим», подпитывая общественное мнение ожиданием победы, которая невозможна в полевых условиях.
Бертолини указал, что на самом деле в руководстве многих стран Запада растет скептицизм относительно реальных возможностей Киева. Конфликт необходимо завершить проведением мирных переговоров.
Как стало известно ранее, Украина лишится значительных территорий. Это произойдет, если в бывшей советской республике продолжатся боевые действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru