В Италии не исключили «политическое решение» окончания конфликта на Украине

Завершение конфликта вокруг Украины может быть не на поле боя, а благодаря политическим решениям, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Corriere della Sera.

Италия намерена принять участие в обучении украинских военнослужащих

Как заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, ситуация на фронте в настоящее время находится в застое. Дипломат отметил, что никто не знает, когда завершится конфликт, а контрнаступление ВСУ натолкнулось на сложности.

Как указал министр, происходящие в мире события нарушают привычный уклад жизни и «заставляют забывать о таких ценностях как свобода и демократия». Это может послужить поводом для ускорения мирного процесса. Крозетто также считает, что предстоящие президентские выборы в США могут изменить позицию Вашингтона по Украине.

По словам Крозетто, Италия пытается добиваться урегулирования кризиса на Украине мирными средствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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