В Италии не исключили «политическое решение» окончания конфликта на Украине
Завершение конфликта вокруг Украины может быть не на поле боя, а благодаря политическим решениям, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Corriere della Sera.
Как заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, ситуация на фронте в настоящее время находится в застое. Дипломат отметил, что никто не знает, когда завершится конфликт, а контрнаступление ВСУ натолкнулось на сложности.
Как указал министр, происходящие в мире события нарушают привычный уклад жизни и «заставляют забывать о таких ценностях как свобода и демократия». Это может послужить поводом для ускорения мирного процесса. Крозетто также считает, что предстоящие президентские выборы в США могут изменить позицию Вашингтона по Украине.
По словам Крозетто, Италия пытается добиваться урегулирования кризиса на Украине мирными средствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru