В Херсоне прогремели мощные взрывы
В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.
«В прибрежных районах Херсона слышны мощные взрывы», - уточнил чиновник.
Других подробностей глава администрации не привел. Минобороны России пока не комментировало информацию.
Ранее в четверг украинские СМИ дважды сообщали о взрывах в Херсоне.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо накануне заявил о провале попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на левом берегу Днепра. По его словам, подразделения противника понесли большие потери, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru