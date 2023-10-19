В Херсоне прогремели мощные взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.

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«В прибрежных районах Херсона слышны мощные взрывы», - уточнил чиновник.

Других подробностей глава администрации не привел. Минобороны России пока не комментировало информацию.

Ранее в четверг украинские СМИ дважды сообщали о взрывах в Херсоне.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо накануне заявил о провале попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на левом берегу Днепра. По его словам, подразделения противника понесли большие потери, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВзрывыХерсон

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