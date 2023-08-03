В Харьковской и Сумской областях Украины прогремели взрывы
3 августа 202322:41
В Харьковской и Сумской областях на северо-востоке Украины вечером в четверг раздаются взрывы, сообщило издание «Зеркало недели».
В регионах объявлена воздушная тревога. Других подробностей не приводится.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Мэр Киева Виталий Кличко накануне заявил о взрывах в украинской столице. По предварительным данным, в Соломенском районе упали обломки беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС
- В Харьковской и Сумской областях Украины прогремели взрывы
- Вучич пожаловался на давление на Сербию из-за Украины
- Бросившего гранату в «Москва-Сити» мужчину задержали
- Крупный град на Кубани повредил 236 домов
- В Польше заявили о готовности применить оружие против Белоруссии
- Автоэксперт назвал самые популярные в России зарубежные купе
- Инфекционист рассказал о способах защиты от клещевого энцефалита
- Блинкен: США сделают все для экспорта зерна из России
- Адвокат допустил возбуждение уголовного дела после смерти 17-летнего хоккеиста
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru