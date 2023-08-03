В Харьковской и Сумской областях Украины прогремели взрывы

В Харьковской и Сумской областях на северо-востоке Украины вечером в четверг раздаются взрывы, сообщило издание «Зеркало недели».

Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украины после взрывов

В регионах объявлена воздушная тревога. Других подробностей не приводится.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне заявил о взрывах в украинской столице. По предварительным данным, в Соломенском районе упали обломки беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыХарьковУкраина

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