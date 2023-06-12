В Харькове решили «дерусифицировать» парк Горького
12 июня 202320:26
В мэрии Харькова решили переименовать городской парк, названный в честь русского писателя Максима Горького. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По информации портала, парк переименуют в «Центральный». Заседание городского совета по этому вопросу состоится во вторник, 13 июня.
Журналисты отметили, что в Харькове также переименуют ряд улиц. Их назовут в честь погибших украинских военнослужащих.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в мае депутаты Киевского городского совета переименовали три станции метро.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru