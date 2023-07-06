Украину ждет план «Б» от США, который мировое сообщество уже наблюдало в ситуации с Афганистаном, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По его словам, коллективный Запад уде устал от украинского лидера Владимира Зеленского, а киевские элиты просто пожертвовали страной во имя интересов США на мировой арене.