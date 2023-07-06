В Госдуме заявили, что Украину ждет план «Б» от США
Украину ждет план «Б» от США, который мировое сообщество уже наблюдало в ситуации с Афганистаном, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
По его словам, коллективный Запад уде устал от украинского лидера Владимира Зеленского, а киевские элиты просто пожертвовали страной во имя интересов США на мировой арене.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признался, что в разговорах с американскими властями и европейскими лидерами выступал за более раннее контрнаступление. По словам президента, он пытался получить для контрнаступления вооружения. Такое заявление он сделал в преддверии саммита НАТО, встреча пройдет 11-12 июля. Ожидается, что на саммите Зеленский получит новые поручения и поддержку в виде пакетов военной помощи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru