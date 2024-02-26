В Госдуме назвали слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией
Слова президента Украины Владимира Зеленского о потерях в армии — обычная манипуляция, которой не верят даже на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.
«К чему тогда мобилизация, в которую украинцев хватают на улицах и сразу же увозят на фронт?… Обычная манипуляция, которой, впрочем, не верят даже на Украине», — заявил он.
Как считает парламентарий, если Зеленского попросят уточнить цифры, то могут найтись и фальшивые бумаги, в которых будет значиться именно такое количество погибших, семьи которых получили денежные компенсации.
Журавлев не исключил, что если учитывать все хитрости, к которым прибегает украинская власть, то количество только погибших солдат и офицеров в ВСУ вряд ли составит меньше 600 тысяч.
Ранее президент Украины заявил, что Вооруженные силы Украины за время конфликта с Россией потеряли 31 тысячу человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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