В Европарламенте обвинили Зеленского в продаже госземель

Украинский лидер Владимир Зеленский продает государственные земли, сообщил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

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По его словам, ущерб стране «огромен». «Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?» — написал парламентарий.

Как отметил Уоллес, более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель теперь принадлежат западным компаниям.

Ранее евродепутат заявил, что 70% европейцев выступают против антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ЕвропарламентУкраинаВладимир Зеленский

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