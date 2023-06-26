По его словам, ущерб стране «огромен». «Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?» — написал парламентарий.

Как отметил Уоллес, более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель теперь принадлежат западным компаниям.

Ранее евродепутат заявил, что 70% европейцев выступают против антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

