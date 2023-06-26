В Европарламенте обвинили Зеленского в продаже госземель
26 июня 202303:41
Украинский лидер Владимир Зеленский продает государственные земли, сообщил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
По его словам, ущерб стране «огромен». «Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?» — написал парламентарий.
Как отметил Уоллес, более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель теперь принадлежат западным компаниям.
Ранее евродепутат заявил, что 70% европейцев выступают против антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru