В ЕС сообщили о подготовке 24 тысяч украинских солдат
Порядка 24000 бойцов ВСУ прошли обучение в польских и немецких центрах подготовки украинских военнослужащих. Об этом сообщил Deutche Welle (признан в России СМИ-иноагентом).
Всего ЕС планирует обучить 30 тысяч украинских солдат. Необходимость в дальнейших этапах обучения продиктуют потребности и нужды армии Украины.
Тем временем глава делегации подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Лукас Мандль заявил, что деньги налогоплательщиков тратятся на достижение мира и защиту свободы, а также на защиту европейской цивилизации и ценностей. Он также призвал вкладывать средства в Европейский фонд мира, финансирующий организацию обучения украинских военных.
Ранее представитель администрации США Джон Кирби заявил, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 начнется «в скором времени». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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