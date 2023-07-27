В ЕС сообщили о подготовке 24 тысяч украинских солдат

Порядка 24000 бойцов ВСУ прошли обучение в польских и немецких центрах подготовки украинских военнослужащих. Об этом сообщил Deutche Welle (признан в России СМИ-иноагентом).

Politico: Запад не согласовал план по обучению украинских военных на F-16

Всего ЕС планирует обучить 30 тысяч украинских солдат. Необходимость в дальнейших этапах обучения продиктуют потребности и нужды армии Украины.

Тем временем глава делегации подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Лукас Мандль заявил, что деньги налогоплательщиков тратятся на достижение мира и защиту свободы, а также на защиту европейской цивилизации и ценностей. Он также призвал вкладывать средства в Европейский фонд мира, финансирующий организацию обучения украинских военных.

Ранее представитель администрации США Джон Кирби заявил, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 начнется «в скором времени». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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