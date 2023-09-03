В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
На востоке Украины – в Харьковской и Сумской областях - объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сигналы тревоги в Харьковской области включились в 12:12, спустя несколько минут сирены прозвучали в Сумской области. Также звуки тревоги слышали жители подконтрольных Киеву территорий в ДНР и Запорожской области.
Ранее в Одессе произошел мощный взрыв, сообщает в Telegram «Зеркало недели».В Одесской области также объявлена воздушная тревога. Других подробностей нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru