В Донецке заявили о выравнивании ситуации на флангах Артемовска

Положение на флангах в Артемовске (Бахмут) выровнялось, заявил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин.

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Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться на западе города.

«Ситуация с флангами выровнялась», - сказал Гагин.

Советник Пушилина сообщил, что ВСУ сопротивляются и подтягивают резервы. Несмотря на это, город будет взят, сказал он.

РИА Новости ранее сообщило, что ЧВК «Вагнер» близка к полному освобождению Артемовска. Корреспондент агентства отметил, что смог подобраться к южной окраине укрепрайона на западе города, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЧВК "Вагнер"

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