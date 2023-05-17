В Донецке заявили о выравнивании ситуации на флангах Артемовска

Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться на западе города.

«Ситуация с флангами выровнялась», - сказал Гагин.

Советник Пушилина сообщил, что ВСУ сопротивляются и подтягивают резервы. Несмотря на это, город будет взят, сказал он.

РИА Новости ранее сообщило, что ЧВК «Вагнер» близка к полному освобождению Артемовска. Корреспондент агентства отметил, что смог подобраться к южной окраине укрепрайона на западе города, передает «Радиоточка НСН».

