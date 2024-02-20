В ДНР заявили, что ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке

По его словам, в настоящее время ее обследуют эксперты. «Иностранная техника тоже присутствует, есть брошенная бронетехника, полученная от натовских стран. То же самое по реактивным гранатометам, которые были еще давно поставлены. Хотя в основном это, конечно, техника советского производства», — указал Гагин.

Отмечается, что «ежечасно» российские военные находят новые образцы.

Гагин отметил, что существенная часть коммуникаций и социальных объектов в городе либо повреждена, либо заминирована, потому что противник «заминировал очень много», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

