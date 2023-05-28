В ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибла женщина

Было выпущено 156 боеприпасов. Киев применил реактивные системы залпового огня и артиллерию калибра 155 мм. Под огнем оказались такие населенные пункты, как Донецк, Благодатное, Горловка и другие.

В результате обстрела в Волновахе погибла женщина, один мужчина пострадал. 20 домов были повреждены.

Ранее один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали из-за обстрела Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

