В ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибла женщина
28 мая 202305:25
Украинские военные за прошедшие сутки 30 раз ударили по населенным пунктам ДНР, сообщает РИА Новости.
Было выпущено 156 боеприпасов. Киев применил реактивные системы залпового огня и артиллерию калибра 155 мм. Под огнем оказались такие населенные пункты, как Донецк, Благодатное, Горловка и другие.
В результате обстрела в Волновахе погибла женщина, один мужчина пострадал. 20 домов были повреждены.
Ранее один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали из-за обстрела Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru