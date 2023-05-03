В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ

Введенный в Херсоне комендантский час и закрытие города могут быть предвестником «контрнаступления» Украины на этом направлении. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».

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Он отметил, что таким образом украинские военные хотят сократить «количество глаз», которые будут видеть передвижение техники. При этом Гагин не исключил, что подобные заявления могут быть «информационной игрой».

Ранее, 2 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинская армия намерена начать активные действия в ближайшие недели. По его словам, «успех Киева» якобы быстро приведет к началу переговоров, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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