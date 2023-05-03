В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ
Введенный в Херсоне комендантский час и закрытие города могут быть предвестником «контрнаступления» Украины на этом направлении. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».
Он отметил, что таким образом украинские военные хотят сократить «количество глаз», которые будут видеть передвижение техники. При этом Гагин не исключил, что подобные заявления могут быть «информационной игрой».
Ранее, 2 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинская армия намерена начать активные действия в ближайшие недели. По его словам, «успех Киева» якобы быстро приведет к началу переговоров, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru