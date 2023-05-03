В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ

Он отметил, что таким образом украинские военные хотят сократить «количество глаз», которые будут видеть передвижение техники. При этом Гагин не исключил, что подобные заявления могут быть «информационной игрой».

Ранее, 2 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинская армия намерена начать активные действия в ближайшие недели. По его словам, «успех Киева» якобы быстро приведет к началу переговоров, сообщает «Радиоточка НСН».

