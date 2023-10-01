В ДНР сбили украинский штурмовик Су-25

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой республикой. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Самолет уничтожен в районе населенного пункта Клещеевка.

За сутки российская ПВО перехватила пять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM. В ДНР, ЛНР и Запорожской области сбито 37 беспилотников.

За минувшие сутки российские силы отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина и Вербового Запорожской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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