В ДНР призвали страны блокировать получение Украиной наступательного вооружения

Кроме того, в оборонном ведомстве призывают не допустить начала активных боевых действий подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Считаем, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия, будет способствовать эскалации конфликта», — цитирует Басурина ТАСС.

Представитель ДНР рассказал, что, по данным агентурных источников, в подконтрольных Киеву районах Донбасса уточняется план эвакуации жителей. Также Басурин сообщил о тренировках по приему раненых в украинских военных госпиталях региона, прибытии боеприпасов и подготовке ВСУ полевых складов для их приема, активизации вербовщиков националистических организаций и отборе граждан, имеющих опыт боевых действий.

