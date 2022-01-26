В ДНР призвали страны блокировать получение Украиной наступательного вооружения
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) призвала страны и международные организации, поддерживающие инициативы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, блокировать попытки Украины получить наступательное вооружение и боеприпасы. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Кроме того, в оборонном ведомстве призывают не допустить начала активных боевых действий подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Считаем, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия, будет способствовать эскалации конфликта», — цитирует Басурина ТАСС.
Представитель ДНР рассказал, что, по данным агентурных источников, в подконтрольных Киеву районах Донбасса уточняется план эвакуации жителей. Также Басурин сообщил о тренировках по приему раненых в украинских военных госпиталях региона, прибытии боеприпасов и подготовке ВСУ полевых складов для их приема, активизации вербовщиков националистических организаций и отборе граждан, имеющих опыт боевых действий.
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