В бункере на Украине после удара «Кинжалом» остались тела офицеров НАТО
В бункере в Львовской области Украины остались тела 160 офицеров Североатлантического альянса, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на военного обозревателя Виктора Баранеца.
По его словам, это произошло после удара ракетой «Кинжал» российского производства. Бункер располагался на глубине около 100 метров под землей. В штабе находились представители украинского военного ведомства, генштаба Вооруженных сил и офицеры НАТО.
Российские военнослужащие атаковали бункер после получения информации о подготовке контрнаступления. Взрыв «Кинжала» привел к смерти более 200 офицеров. Удалось извлечь только 40 тел.
Ранее США и их союзники испугались из-за применения Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru