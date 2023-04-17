В бункере на Украине после удара «Кинжалом» остались тела офицеров НАТО

По его словам, это произошло после удара ракетой «Кинжал» российского производства. Бункер располагался на глубине около 100 метров под землей. В штабе находились представители украинского военного ведомства, генштаба Вооруженных сил и офицеры НАТО.

Российские военнослужащие атаковали бункер после получения информации о подготовке контрнаступления. Взрыв «Кинжала» привел к смерти более 200 офицеров. Удалось извлечь только 40 тел.

Ранее США и их союзники испугались из-за применения Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

