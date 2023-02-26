В Британии предрекли усиление роли ВКС России в спецоперации

Роль российских Воздушно-космических сил в ходе специальной военной операции усилится, что может изменить ход ее проведения, сообщает Daily Star со ссылкой на заявление британского генерала в отставке сэра Ричарда Бэрронса.

Пентагон опроверг сведения о стягивании ВКС России к украинской границе

По его словам, целью может стать «подавление» украинской противовоздушной обороны. Экс-командующий объединенными силами армии Великобритании отметил, что объем участия авиации в спецоперации возрастет.

Ранее воздушно-космические силы РФ нанесли удар по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинской армии недалеко от города Сумы.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВКС РФ
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