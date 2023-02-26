В Британии предрекли усиление роли ВКС России в спецоперации
Роль российских Воздушно-космических сил в ходе специальной военной операции усилится, что может изменить ход ее проведения, сообщает Daily Star со ссылкой на заявление британского генерала в отставке сэра Ричарда Бэрронса.
По его словам, целью может стать «подавление» украинской противовоздушной обороны. Экс-командующий объединенными силами армии Великобритании отметил, что объем участия авиации в спецоперации возрастет.
Ранее воздушно-космические силы РФ нанесли удар по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинской армии недалеко от города Сумы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+11 071 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+11 208 / сут.
- В Британии предрекли усиление роли ВКС России в спецоперации
- Москалькова высказалась о санкциях Евросоюза
- ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске
- Диетологи раскрыли секрет правильного употребления смесей сухофруктов и овощей
- Пригожин заявил о взятии Ягодного на севере Артемовска
- Около половины европейского экспорта в РФ ограничат новые санкции
- В ЧВК «Вагнер» сообщили, что до центра Артемовска остается около 1,5 км
- Хакеры совершили сенсационное количество атак на российские компании
- Новая разметка позволила увеличить скорость движения на некоторых участках МКАД на 35%
- Боррель: ЕС утвердил 10-ый пакет санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru