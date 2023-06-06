В Белом доме заявили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
6 июня 202321:34
В Белом доме заявили, что у США есть информация о погибших при разрушении Каховской ГЭС, однако представитель США Джон Кирби не назвал их число. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом российская сторона не заявляла о летальных исходах в результате инцидента.
По словам Кирби, Штаты пристально следят за ситуацией и будут собирать необходимую информацию о произошедшем.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Курской области обнаружили беспилотник «Азова»
- В Словакии открыли бюст Пушкина
- На Украине назвали количество оказавшихся под водой домов
- В Белом доме заявили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
- Аксенов: на востоке Крыма посажен беспилотник ВСУ
- СМИ: число погибших от отравления сидром достигло 29 человек
- В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Уровень воды в Новой Каховке начал падать
- Омбудсмен Мерзлякова сообщила о гибели трех срочников в Белгородской области
- Военный эксперт назвал разрушение Каховской ГЭС частью плана ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru