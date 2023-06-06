В Белом доме заявили о погибших при разрушении Каховской ГЭС

В Белом доме заявили, что у США есть информация о погибших при разрушении Каховской ГЭС, однако представитель США Джон Кирби не назвал их число. Об этом сообщает РИА Новости.

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При этом российская сторона не заявляла о летальных исходах в результате инцидента.

По словам Кирби, Штаты пристально следят за ситуацией и будут собирать необходимую информацию о произошедшем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Администрация Новой Каховки
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