УПЦ: провокаторы ушли из Киево-Печерской лавры
В канонической Украинской православной церкви рассказали об обстановке в Киево-Печерской лавре. Трансляция велась в YouTube-канале УПЦ.
Ведущий трансляции отметил, что на вечер 31 марта обстановка в обители и вокруг нее спокойная. Провокаторы покинули территорию лавры.
«На организатора провокаций полиция завела криминальное дело», - заявил ведущий.
Он поблагодарил полицейских за охрану порядка. Также ведущий выразил признательность прихожанам.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел ранее предупредил о возможной скорой зачистки обители, пишет НСН.
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