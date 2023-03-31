УПЦ: провокаторы ушли из Киево-Печерской лавры

В канонической Украинской православной церкви рассказали об обстановке в Киево-Печерской лавре. Трансляция велась в YouTube-канале УПЦ.

В УПЦ рассказали про осаждающих Киево-Печерскую лавру сатанистов

Ведущий трансляции отметил, что на вечер 31 марта обстановка в обители и вокруг нее спокойная. Провокаторы покинули территорию лавры.

«На организатора провокаций полиция завела криминальное дело», - заявил ведущий.

Он поблагодарил полицейских за охрану порядка. Также ведущий выразил признательность прихожанам.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел ранее предупредил о возможной скорой зачистки обители, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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