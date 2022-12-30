Уполномоченная Зеленского по правам военных заявила о 15 тысячах пропавших без вести

Она отметила, что наблюдается несоответствие между числом подтвержденных военнопленных и пропавших без вести. Кроме того, Вербицкая сообщила о «плохом» взаимодействии с представителями России по вопросу военнопленных.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обмен военнопленными с Украиной в формате «всех на всех» проводить нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

