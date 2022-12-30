Уполномоченная Зеленского по правам военных заявила о 15 тысячах пропавших без вести

Пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек, часть из них гражданские. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление уполномоченного Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав украинских военных Алены Вербицкой.

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Она отметила, что наблюдается несоответствие между числом подтвержденных военнопленных и пропавших без вести. Кроме того, Вербицкая сообщила о «плохом» взаимодействии с представителями России по вопросу военнопленных.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обмен военнопленными с Украиной в формате «всех на всех» проводить нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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