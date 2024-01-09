Украину со скоростью 500 км в час атаковала «Герань»

Украину впервые атаковала российская реактивная версия дрона «Герань», сообщает «Российская газета».

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Аппарат долетел до середины страны со скоростью более 500 километров в час. Украинские власти опубликовали снимок обломков реактивной модификации дрона.

Ранее в России создали аналог дрона-камикадзе «Герань», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБеспилотникиДроны

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