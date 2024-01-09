Украину со скоростью 500 км в час атаковала «Герань»
9 января 202406:02
Украину впервые атаковала российская реактивная версия дрона «Герань», сообщает «Российская газета».
Аппарат долетел до середины страны со скоростью более 500 километров в час. Украинские власти опубликовали снимок обломков реактивной модификации дрона.
Ранее в России создали аналог дрона-камикадзе «Герань», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru