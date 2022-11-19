Украинцам предложили покинуть страну для снижения нагрузки на энергосистему
Руководитель частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко обратился гражданам страны с предложением покинуть ее, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Об этом сообщает «Би-би-си».
«Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы», — считает Тимченко.
Он пояснил, что надежность украинской энергосистемы падает с каждым ракетным ударом. В этой ситуации снижение потребления электроэнергии позволит поддерживать ее в рабочем состоянии.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что Украина потеряла около половины всей энергосистемы страны из-за ракетных ударов Вооруженных сил России.
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