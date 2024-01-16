Украинский телеканал показал карту России с Крымом

В репортаже о якобы коммунальном коллапсе в России на экранах появилась карта России с принадлежащим ей Крымом.

На это обратили внимание журналисты других украинских СМИ. После поднявшегося ажиотажа телеканал отменил возможность перемотки эфира назад.

В ноябре 2023 года Европарламент опубликовал на своей странице в соцсети X карту России с Крымом. Позже пресс-служба принесла извинения за «ошибку», напоминает «Радиоточка НСН».

