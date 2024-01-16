Украинский телеканал показал карту России с Крымом
16 января 202419:33
Украинский телеканал «Рада» в прямом эфире продемонстрировал зрителям карту России с Крымом, пишет РИА Новости.
В репортаже о якобы коммунальном коллапсе в России на экранах появилась карта России с принадлежащим ей Крымом.
На это обратили внимание журналисты других украинских СМИ. После поднявшегося ажиотажа телеканал отменил возможность перемотки эфира назад.
В ноябре 2023 года Европарламент опубликовал на своей странице в соцсети X карту России с Крымом. Позже пресс-служба принесла извинения за «ошибку», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru