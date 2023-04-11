Украинский режиссер Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве интересов страны

Он отметил, что, если бы Минские соглашения были выполнены, то конфликта на Украине не было бы. Лопатенок напомнил, что в своей инаугурационной речи Зеленский дал обещание украинцам прекратить конфликт на Донбассе.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel заявил, что не планировал выполнять Минские соглашения. По его словам, он сообщил об этом действующему тогда канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, указав на невозможность выполнения соглашений, сообщает «Радиоточка НСН».

