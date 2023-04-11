Украинский режиссер Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве интересов страны

Украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок раскритиковал в Twitter вечернее обращение президента страны Владимира Зеленского.

Песков назвал Минские соглашения «игрой в наперстки» и обманом России

Он отметил, что, если бы Минские соглашения были выполнены, то конфликта на Украине не было бы. Лопатенок напомнил, что в своей инаугурационной речи Зеленский дал обещание украинцам прекратить конфликт на Донбассе.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel заявил, что не планировал выполнять Минские соглашения. По его словам, он сообщил об этом действующему тогда канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, указав на невозможность выполнения соглашений, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры