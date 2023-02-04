Украинский пленный в ЛНР узнал, что Киев не признает его статус
Украинский боец Сергей Мищан, находящийся в Луганской Народной Республике (ЛНР), в ходе общения с близкими узнал, что командование Вооруженных сил Украины отказывается признавать его военнопленным.
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что девушка украинского военнопленного рассказал ему о беседе с командиром батальона, в котором служил Мищан. Военачальник заявляет, что такого бойца в списках подразделения не значится.
«Говорю твою фамилию, а он говорит, что у нас нету такого. А я ему говорю: «Вы что?» — возмутилась она.
4 февраля Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена в Россию вернулись 63 военнослужащих. Этому предшествовал сложный переговорный процесс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 681 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+406 тыс. / сут.
- Украинский пленный в ЛНР узнал, что Киев не признает его статус
- В Германии заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к диверсии на «Северных потоках»
- Медведев заявил о готовности Москвы применить все виды оружия «в зависимости от угроз»
- Более 60 российских военнослужащих вернулись из украинского плена
- В России госпитализировали 1 085 человек с коронавирусом за сутки
- Зеленский вызвал гнев в Германии
- КНР категорично заявил о своей позиции по ситуации с аэростатом над США
- В Минфине США подписано распоряжение о введении потолка цен на нефть из России
- Совет Федерации призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана
- МИД анонсировал визит секретаря Совбеза Ирана в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru