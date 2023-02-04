Украинский пленный в ЛНР узнал, что Киев не признает его статус

Украинский боец Сергей Мищан, находящийся в Луганской Народной Республике (ЛНР), в ходе общения с близкими узнал, что командование Вооруженных сил Украины отказывается признавать его военнопленным.

СМИ: Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей в Мариуполе по приказу

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что девушка украинского военнопленного рассказал ему о беседе с командиром батальона, в котором служил Мищан. Военачальник заявляет, что такого бойца в списках подразделения не значится.

«Говорю твою фамилию, а он говорит, что у нас нету такого. А я ему говорю: «Вы что?» — возмутилась она.

4 февраля Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена в Россию вернулись 63 военнослужащих. Этому предшествовал сложный переговорный процесс.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРУкраинаПленныеВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры