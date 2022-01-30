Украинский МИД требует от России отменить решение о предоставлении льгот для граждан Донбасса через «Госуслуги»

«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ ... как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство. Примечательно, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации с безопасностью вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям», – говорится в заявлении.

МИД Украины требует от России отменить принятое решение, а также «прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от шагов, усложняющих дипломатический процесс в первую очередь в работе нормандского формата и трехсторонней контактной группы».

