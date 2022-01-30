Украинский МИД требует от России отменить решение о предоставлении льгот для граждан Донбасса через «Госуслуги»

Украинское министерство иностранных дел Украины считает поручение президента России Владимира Путина предоставить гражданам Донбасса льготы через портал «Госуслуги» очередным нарушением суверенитета Украины. Украинский МИД потребовал отменить «принятое решение». Об этом говорится в официальном сообщении на сайте внешеполитического ведомства Украины.

Путин поручил рассмотреть предоставление льгот россиянам в ДНР и ЛНР через «Госуслуги»

«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ ... как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство. Примечательно, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации с безопасностью вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям», – говорится в заявлении.

МИД Украины требует от России отменить принятое решение, а также «прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от шагов, усложняющих дипломатический процесс в первую очередь в работе нормандского формата и трехсторонней контактной группы».

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:ДНРЛНРДонбассВыплатыЛьготыГосуслугиМИД Украины
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