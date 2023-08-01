Украинский командир призвал к тотальной мобилизации в стране
Украине необходимо провести тотальную мобилизацию в тылу для победы в военном конфликте с Россией, написал в своем Telegram-канале командир подразделения ВСЯ Дмитрий Кухарчук.
При этом страна должна провести мобилизацию «всего населения, а не только сельского». Кроме того, Украине необходимо избавиться от политических аспектов в работе органов власти.
Подобный сценарий приведет к победе, а Украине «придется покинуть зону комфорта». Однако вместо этого в Киеве решили «кормить обещаниями» о скорой победе, мобилизуя только добровольцев или тех, кто финансово не в состоянии дать взятку. По мнению Кухарчука, многие украинцы даже не ощущают всей серьезности положения в стране.
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