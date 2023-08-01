Украинский командир призвал к тотальной мобилизации в стране

При этом страна должна провести мобилизацию «всего населения, а не только сельского». Кроме того, Украине необходимо избавиться от политических аспектов в работе органов власти.

Подобный сценарий приведет к победе, а Украине «придется покинуть зону комфорта». Однако вместо этого в Киеве решили «кормить обещаниями» о скорой победе, мобилизуя только добровольцев или тех, кто финансово не в состоянии дать взятку. По мнению Кухарчука, многие украинцы даже не ощущают всей серьезности положения в стране.





