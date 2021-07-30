Украинский генерал заявил о возвращении армии в «страшные» 90-е

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвращаются в девяностые годы, когда военнослужащим не выплачивали зарплаты и отпускные. Об этом заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший замкомандующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос.

Генерал пожаловался в эфире телеканала «Апостроф», что семь месяцев подряд военные остаются без дополнительных выплат.

«Я вспоминаю те страшные времена — 1997-1999 годы, когда не платили вообще зарплату. И не платили в том числе оздоровительные. Потому что говорят: "Нет денег. Пройдет парад, после парада, возможно, выплатят», — приводит слова Кривоноса РИА Новости.

Генерал назвал ситуацию «страшным дежавю», отметив, что повторяются события конца 90-х: тогда многие военнослужащие уволились из ВСУ «из-за того, что они поняли, что государство в тот момент вытирало об них ноги».

