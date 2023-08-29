Украинские войска обстреляли херсонское кладбище

Украинские войска обстреляли кладбище в селе Днепряны под Херсоном, сообщает местная администрация в своем Telegram-канале.

Пушилин назвал Урожайное и Старомайорское самыми горячими точками в ДНР

Часть снарядов разрушили могилы - выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. Администрация района назвала ВСУ «извергами», пытающимися уничтожить память.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о кратном увеличении погибших в ДНР из-за кассетных боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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