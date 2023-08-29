Украинские войска обстреляли херсонское кладбище
29 августа 202315:59
Украинские войска обстреляли кладбище в селе Днепряны под Херсоном, сообщает местная администрация в своем Telegram-канале.
Часть снарядов разрушили могилы - выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. Администрация района назвала ВСУ «извергами», пытающимися уничтожить память.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о кратном увеличении погибших в ДНР из-за кассетных боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полицейского в Воронеже заподозрили в сдаче анализов за депутата после ДТП
- Бадминтонистов из России и Белоруссии допустили к международным турнирам
- Премьер Японии пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины
- Жителям района Брянской области велели спуститься в укрытия из-за обстрела
- Три человека погибли при обстреле Горловки
- «35-45 лет»: Глава ФССП описал Путину портрет типичного должника
- В России пожарным могут разрешить таранить автомобили
- Захарова: РФ ценит усилия Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине
- ООН раскритиковала власти Франции за запрет ношения абайи в школах
- Украинские войска обстреляли херсонское кладбище
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru